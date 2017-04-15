Санкт-Петербург, 15 апреля, 2017, 15:03 — ИА Регнум. 21 апреля в кинотеатре «Аврора» в рамках ретроспективы фильмов Андрея Звягинцева, организованной творческим проектом «КультКино», будет показана вторая титулованная работа режиссера «Изгнание».

Цитата из к/ф «Изгнание». реж Андрей Звягинцев. 2007. Россия Драма

В 2003 году никому не известный режиссер-дебютант всколыхнул мир кинематографа, получив на Венецианском кинофестивале за фильм «Возвращение» сразу пять наград, среди которых и «Золотой лев». Российский кинематограф вновь прорвал блокаду мирового кино. О Звягинцеве заговорили кинокритики и киноведы со всего мира. Каждый новый фильм — ожидаемое событие. Ленты режиссера участвуют во многих именитых фестивалях и получают престижные премии. Последняя работа режиссера «Нелюбовь» вошла в основную программу Каннского кинофестиваля 2017 года.

Следующей после «Возвращения» работой стал фильм «Изгнание». Мировая премьера состоялась на Каннском фестивале в мае 2007 года. Кинолента представляла Россию в основном конкурсе, по итогам которого Константин Лавроненко, сыгравший главного героя, получил премию за лучшую мужскую роль.

Цитата из к/ф «Изгнание». реж Андрей Звягинцев. 2007. Россия Выбор

Съемки заняли 103 дня и проходили в четырех странах: Франции, Бельгии, Молдавии и России. Объектом творческого исследования Звягинцев вновь выбрал семью — на первый взгляд, характерное и обыденное явление. Но в то же время интересное и невероятно сложное — в новь и вновь возвращается режиссер в своих работах к семейным конфликтам — конфликтам между мужем и женой, мужчиной и женщиной.

Есть в фильме что-то «безликое». Имена героев интернациональны, что не позволяет определить страну, в которой происходит действие. Классический стиль в одежде и старые иномарки также не говорят о времени, будто растягивая этот период. А маленькая церквушка даже не оставляет намека на то, к какой ветви христианства относят себя герои. Религия действительно важна в этой киноленте. Нет, не религия — Бог. Человеческое состояние, показанное в фильме, как бы опровергает все библейское: любовь другая, отношения другие, душевное состояние тоже не совпадает.

Наталья Тимонина, создатель и руководитель проекта «КультКино», поделилась своим мнением с ИА REGNUM :

«Для меня Звягинцев — это режиссер с большой буквы. Любой его фильм — шедевр. Подтверждением этого служат награды, полученные каждой его работой на престижных кинофестивалях. Язык его повествования доступен не всем, ведь он говорит со зрителем особым способом — посредством символизма. Каждая его работа к тому же наполнена и христианскими знаками. Это можно сказать и о «Возвращении», и об «Изгнании», и о других его работах. Звягинцев общается с нами на киноязыке, и неподготовленный зритель, увы, его не поймет.

Многие считают, что Звягинцев очерняет Россию, словно создает картины на заказ зарубежных стран, и именно поэтому он столь популярен заграницей. Хотя, на самом деле, в каждой его ленте есть две точки зрения, противоположные друг другу. В России к его творчеству относятся довольно сдержанно, я бы даже сказала, несколько холодно. Кто-то именно из-за «грязи». Кто-то сравнивает творчество режиссера с Тарковским, считая, что он копирует мастера. Но одно только сравнение с гением русской режиссуры, на мой взгляд, уже говорит об уровне мастерства Звягинцева. Да и кто у нас не учится на работах Андрея Тарковского?»

Цитата из к/ф «Изгнание». реж Андрей Звягинцев. 2007. Россия Непонимание

Среди критиков фильм «Изгнание» вызвал неоднозначную реакцию. Такая же возникает и у зрителей. Привыкнув к голливудским стандартам, смотря которые, нужно просто любоваться красотой кадра, сложно воспринимать картины Звягинцева. С первых секунд «Изгнание» заставляет напрячься и сосредоточиться. Неторопливые немые кадры заполняют голову все новыми мыслями.

«Изгнание» — всего лишь вторая работа, и вновь шедевр. Поражает мастерство всех участников команды — от актеров до монтажера: как можно снимать картины, в которых нет ни одного лишнего кадра, каждая сцена уникальна и важна?» — комментирует Наталья Тимонина.

Несмотря на сложность восприятия, работы Андрея Звягинцева нередко вызывают бурную реакцию. И если вдруг у зрителя произошло полное разочарование в российском кинематографе, лекарством может стать картина Звягинцева, которая вновь подарит надежду и веру в то, что еще не все потеряно.