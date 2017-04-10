Казань, 10 апреля, 2017, 11:27 — ИА Регнум. По факту обнаружения тела мужчины после пожара в казанском Храме всех религий проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Татарии.

(сс) Maarten Храм всех религий в Казани

По предварительным данным ведомства, мужчине было около 63 лет. Он проживал и работал строителем в храме.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 10 апреля в Казани начался пожар в здании Храма всех религий на улице Старо-Аракчинская — горела кровля и чердак над вторым этажом. Прибывшим на место пожарным пришлось вскрывать замки на входной двери. Пожару была присвоена вторая категория сложности, огонь ликвидирован.