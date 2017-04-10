Магас, 10 апреля, 2017, 11:23 — ИА Регнум.



George Hodan Арест

В Ингушетии разоблачена деятельность очередной преступной группы, которая занималась торговлей оружием. По факту незаконного оборота оружия и боеприпасов возбуждено сразу восемь уголовных дел. Под стражу помещен по решению суда только один из задержанных.

Зарегистрировано всего шесть фактов сбыта оружия, в том числе трех пистолетов, переделанных кустарным способом. Только патронов различного калибра было продано более 7000 штук, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в пресс-службе МВД РФ.

При обыске в домовладениях задержанных были найдены автомат Калашникова, пистолет неустановленного образца, два охотничьих ружья без документов, более 200 патронов различного калибра. В настоящее время устанавливаются источники происхождения изъятого оружия, а также причастность членов группы к другим преступлениям на территории округа.

Также по теме: В Ингушетии разоблачили банду торговцев оружием и героином

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ингушетии было направлено в суд уголовное дело организованной преступной группы, промышлявшей торговлей оружием на территории Северо-Кавказского федерального округа в течение почти двух лет. За это время злоумышленники сбыли 27 единиц огнестрельного вооружения и боеприпасов.

Напомним, 8 апреля в Ингушетии с применением оружия было совершено нападение на сотрудников ДПС. Оба полицейских были убиты, а неизвестные скрылись. По данным МВД, нападавшие использовали автоматы.