Челябинск, 10 апреля, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Митинг «Вместе против террора!», посвящённый памяти жертв теракта в метро Санкт-Петербурга, прошел 8 апреля в Челябинске в форме легкого веселого действа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили некоторые его участники.

wilkernet Себяшки

Мероприятие было проведено в парке возле Дворца культуры имени Колющенко. Организатором выступило прогубернаторское общественное движение «За возрождение Урала». Присутствовали и выступали чиновники, религиозные деятели, общественники. Собралось около двух тысяч участников, среди них было много молодых людей студенческого возраста. Особенностью мероприятия было то, что присутствовали горожане с высоким уровнем достатка, что было видно по одежде участников, а также по дорогим иномаркам, на которых они приехали. Действо началось в 11:00 по местному времени (09:00 мск), а уже в 11:45 практически все разошлись.

Кроме этого, часть людей, приехавших на митинг, пришли на площадку перед сценой, которая достаточно просторная, и стали записывать на телефоны, видеокамеры и фотоаппараты свои видеокомментарии. Люди собирались кучками по четыре-пять человек, причем отличительными признаками граждан являлись дорогая одежда, салонные прически, аккуратно подстриженные бороды. Как потом выяснилось, эти люди подготовились для реализации собственных целей. Как только во время митинга возникала пауза, переставала играть музыка или заканчивал речь выступающий, в этих «кучках» сразу же начинали давать комментарии на камеры друг другу. Тематика комментариев была разная, но сводилась к одному: «власти ничего по факту не контролируют, а люди, которые пришли на мероприятие, пришли не за Путина, а по другим мотивам, потому что они думающие, свободные граждане».

В целом атмосфера на митинге, по мнению некоторых участников, осуществлявших мониторинг, «напоминала некоторый фарс». Многие люди во время митинга, речей выступавших, стояли и улыбались, многие увлеченно разговаривали по телефону на бытовые темы, либо на тему несостоятельности власти и необходимости перемен в стране.

«Чувствовалась какая-то фальшь. Конечно, никакого глумления не было, но фальшь, по-моему, она прямо в воздухе витала. Несоответствие события и формы проведения мероприятия», — поделился впечатлениями участник митинга

При этом отмечалось содержание мероприятия, которое напоминало гротескный карнавал.

«Обстановка была создана такая, что вроде бы все хорошо, участники приехали на дорогих машинах, кругом лес, хорошая погода. Люди улыбались, скорбящих лиц не было видно. Потом детей зачем-то понабрали туда, там был игровой комплекс, и во время траурных речей дети с родителями весело играли на игровых комплексах, на горках катались. Ощущение какого-то гротеска», — сообщил один из непосредственных участников митинга

Напомним, накануне, 5 марта, руководитель челябинского общественного движения «За возрождение Урала» Владимир Литвинов сообщил, что мероприятие в форме собрания запланировано на главной улице Челябинска — Кировке, на том месте, где проходила «Крымская весна». Уведомление подавалось в администрацию именно на Кировку, однако Литвинов не исключил, что место может быть согласовано с администрацией города Челябинска другое.

Отметим, за несколько дней до мероприятия против террора в челябинских вузах были проведены советы студенческих активов, на которых лидерам студенческих коллективов настойчиво рекомендовали собрать и привести на действо студентов. За участие предлагались некие будущие поощрения, а также возможность получить билеты в кино по льготной цене.

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