Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Москва, 10 апреля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к российским евреям по случаю праздника Песах. Об этом сообщает в понедельник, 10 апреля, пресс-служба Кремля.
«Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от многовекового рабства, — говорится в поздравлении главы государства. — Его древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение».
В сообщении президента отмечается, что евреи в эти дни обращаются к истокам и ценностям богатейшего культурного, духовного наследия иудаизма, которые и в настоящее время имеют непреходящее общечеловеческое значение.
«Отрадно, что жизнь российских евреев насыщена многими позитивными событиями, — отмечает Путин. — Создаются новые религиозные, образовательные центры, открываются музеи и выставки, расширяются международные контакты».
Глава государства добавил, что еврейская община в РФ ведет обширную благотворительную, просветительскую деятельность, вносит весомый вклад в укрепление межконфессионального и межнационального мира в стране, а также активно участвует в воспитании молодежи.