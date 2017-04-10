Москва, 10 апреля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к российским евреям по случаю праздника Песах. Об этом сообщает в понедельник, 10 апреля, пресс-служба Кремля.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

«Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от многовекового рабства, — говорится в поздравлении главы государства. — Его древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение».

В сообщении президента отмечается, что евреи в эти дни обращаются к истокам и ценностям богатейшего культурного, духовного наследия иудаизма, которые и в настоящее время имеют непреходящее общечеловеческое значение.

«Отрадно, что жизнь российских евреев насыщена многими позитивными событиями, — отмечает Путин. — Создаются новые религиозные, образовательные центры, открываются музеи и выставки, расширяются международные контакты».

Глава государства добавил, что еврейская община в РФ ведет обширную благотворительную, просветительскую деятельность, вносит весомый вклад в укрепление межконфессионального и межнационального мира в стране, а также активно участвует в воспитании молодежи.