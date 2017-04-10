Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2017, 11:04 — ИА Регнум.



Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме. Таганрог

В Таганроге Ростовской области в жилом доме, где ранним утром 9 апреля произошёл взрыв бытового газа, продолжают работать специалисты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС 10 апреля, эксперты оценивают нанесенный ущерб и шаткость здания, пострадавшим помощь оказывают психологи.

9 апреля был организован подъезд спецтехники к дому, вывезено 40 кубических метров строительных отходов. Поиск пострадавших окончен, аварийно-спасательные работы завершены. С помощью аппаратов «Стрела-П» и «Фантом-4» здание было обследовано. В соответствии с заключением специалистов несущие конструкции укреплены: установлено 39 подпорных стоек и шесть балок.

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В чрезвычайном ведомстве уточнили, что на месте работают 305 человек и 72 единицы техники. На данный момент дом отключен от всех коммуникаций.

Жильцы размещены в пункте временного размещения. За временным приютом обратились 47 человек, в том числе трое детей. Все они размещены в гостинице «Таганрог», остальные горожане живут у родственников.

Напомним, взрыв бытового газа в многоквартирном доме по улице Шаумяна, 12/1 произошёл 9 апреля. Возгорания после взрыва не было. Из 80 квартир подлежат восстановлению 10, ещё три жилища разрушены полностью. На момент взрыва в доме находилось 68 человек. Двое погибли, ещё двое — госпитализированы в 5-ю городскую больницу. Один из пострадавших до сих пор находится в реанимации.

МЧС открыло горячую телефонную линию после взрыва. По номеру 8−863−239−99−99 можно звонить по вопросам дальнейших действий жильцов дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семьям пострадавших и погибших в результате взрыва газа в жилом доме будут направлены из регионального и муниципального бюджетов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».