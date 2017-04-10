Владикавказ, 10 апреля, 2017, 10:54 — ИА Регнум.



(сс) ordenrf.ru Медаль «За оборону Кавказа»

В Северной Осетии состоялось захоронение останков 115 красноармейцев, погибших при защите Эльхотовских ворот в годы Великой Отечественной войны. Их обнаружили в ходе поисковых работ участники «Вахты памяти» — члены 29 поисковых отрядов из 14 регионов России и Казахстана.

В торжественной церемонии захоронения приняли участие поисковики, личный состав МВД по РСО-Алания, руководство республики, члены правительства, ветераны войны и органов внутренних дел, суворовцы, представители юношеских военно-патриотических клубов, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в пресс-службе МВД по региону. Траурную процессию возглавляла знаменная группа и юные суворовцы, которые несли в руках военные каски.

Под звуки метронома участники траурного митинга почтили минутой молчания память павших. Останки героев предали земле с воинскими почестями — под оружейные залпы.

Напомним, в районе Эльхотовских ворот в годы войны шли ожесточенные бои. Тысячи солдат пали, защищая Владикавказ. Из них похоронен только каждый 20-й. Спустя 75 лет 150 поисковиков съехались, чтобы найти героев, погибших в боях за Северный Кавказ. Столь масштабное мероприятие проводилось впервые. Его инициатором стало МВД по РСО-Алания.

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В Северной Осетии с воинскими почестями перезахоронены останки советских солдат

Как сообщало ИА REGNUM, «Вахта памяти», посвященная 75-летию битвы за Владикавказ, проводилась у Эльхотовских Ворот в Северной Осетии с 26 марта по 8 апреля 2017. В ней приняли участие 150 поисковиков из Москвы, Московской области, Смоленска, Смоленской, Нижегородской, Волгоградской, Белгородской и Курской областей, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, а также из стран СНГ.