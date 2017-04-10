Ярославль, 10 апреля, 2017, 10:54 — ИА Регнум.

Возбуждено второе уголовное дело в связи с гибелью двух девочек в пожаре в Тутаеве Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар, в результате которого погибли две сестры, 2012 и 2014 годов рождения, произошел в квартире дома на улице Моторостроителей в Тутаеве 5 апреля. Задержана мать девочек, оставившая детей одних, в отношении ее возбуждено уголовное дело.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Однако, как было установлено в ходе прокурорской проверки, недостаточный контроль проявили и органы опеки.

«Установлено, что семья более двух лет была на контроле органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тутаевского района Ярославской области. Мать родила детей, будучи несовершеннолетней (в возрасте 15 и 17 лет). В 2015 году в связи с трудной жизненной ситуацией она на несколько месяцев отдавала детей в детский дом, однако, затем забрала. Возвращая детей матери, уполномоченные органы не проконтролировали ситуацию в семье. Более того, в нарушение требований законодательства они должным образом не осуществляли контроль за условиями их проживания», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.