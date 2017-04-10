Москва, 10 апреля, 2017, 10:54 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

Биржевые курсы доллара США и евро выросли к рублю на открытии торгов 10 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:01 мск доллар США вырос на 50 копеек и составил 57,45 рубля. Курс евро вырос на 12 копеек и составил 60,80 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля курсы доллара и евро резко выросли после сообщений об американском ракетном ударе по сирийской авиабазе «Шайрат».

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7 апреля старший аналитик Альпари Анна Бодрова заявила, что, вероятно, никаких конструктивных переговоров о снятии западных санкций с России в ближайшее время не будет.

«Для рубля любая активизация любой геополитической напряженности — это жирный минус, что и видно по ходу сегодняшних торгов», — сказала она.

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Китайский юань, по данным на 10 апреля, снизился по отношению к курсу доллара США на 93 базисных пункта. При этом в Пекине заявляют, что падение национальной валюты вызвано структурой реформой, начатой еще в 2015.