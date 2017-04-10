Саратов, 10 апреля, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Среди регионов ПФО в Пензенской области в 2017 году доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит максимальное значение — 63,5%, в Саратовском регионе минимальное — 10%. Об этом говорится в документах, опубликованных на официальном портале правительства РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Постановлением правительства РФ внесены изменения в государственную программу «Развитие транспортной системы», в структуру которой интегрируется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

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По данным правительства, к 2020 году в среднем в регионах ПФО ежегодно доля качественных должна будет расти на 0,5%.

Так, в Саратовской области по итогам 2017 года доля безопасных дорог составит 10%, в 2018 году — 10,5, в 2019 году — 11%, в 2020 году — 11,5%.

В Самарской области к концу 2017 году доля дорог, соответствующих нормам, составит 25,9%, в 2018 году — 26,4%, в 2019 году — 26,9%, в 2020 году — 27,4%.

В Пензенском регионе по плану в 2017 году привести в соответствие нормам 63,5% дорог, в 2020 году их должно быть 65%.

В Ульяновской области в 2017 году установлен план — 42%, в 2020 году доля безопасных дорог увеличится до 43,5%.

В Оренбургской области в 2017 году необходимо довести долю нормативных дорог до 22%, в 2020 году— 23,5%

В Нижегородской области в 2017 году — 29%, в 2020 году — 30,5%.

В Кировской области в 2017 году — 23,7%, в 2020 году — 25,2%.

В Пермском крае в 2017 году — 55,9%, в 2020 году — 57,4%.

В Чувашии в 2017 году — 38,5%, в 2020 году — 40%.

В Башкирии в 2017 году — 25,1%, в 2020 году — 26,6%.

В Марий Эл в 2017 году — 22%, в 2020 году — 23,5%.

В Мордовии в 2017 году — 28,5%, в 2020 году — 30%.

В Татарии в 2017 году — 46,9%, в 2020 году — 48,4%.

В Удмуртии в 2017 году — 44,3%, в 2020 году — 45,8%.

В постановлении правительства сообщается, что сдерживающим фактором социально-экономического развития регионов Приволжского федерального округа является отставание в развитии транспортной инфраструктуры и отсутствие на территории округа современной логистической системы.

К приоритетным инфраструктурным проектам относятся строительство и реконструкция участков автомобильных дорог и железнодорожных линий, предполагающие развитие особой экономической зоны портового типа на базе международного аэропорта Ульяновск-Восточный, организация скоростного движения на участках Самара — Саранск, Самара — Пенза, Самара — Саратов, Саратов — Волгоград, развитие мультимодальных логистических комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением правительство РФ в 2017 году распределены межбюджетные трансферты 34 субъектам РФ на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в объёме 30 млрд рублей, из них 1 млрд рублей получит Саратовская область, Самарская — 1 млрд 837,5 млн рублей, Пензенская — 625 млн рублей.

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