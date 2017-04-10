Душанбе, 10 апреля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В продолжающемся обвале национальной валюты Таджикистана — сомони — Национальный банк страны (НБТ) обвинил спекулянтов, которые массово скупают доллары в финансовых организациях и позже незаконно продают их по завышенному курсу, пишет сегодня, 10 апреля, ИА «Азия-Плюс».

Asiaplus.tj Нацбанк Таджикистана

Таким образом, регулятор поручил банкам выявлять и регистрировать постоянных клиентов, покупающих наличную валюту для последующей ее перепродажи. К ним рекомендовано применять некие «необходимые меры» и запрещать продажу наличного доллара.

Финансовым организациям предписано наладить продажу доллара за счет собственных резервов и валюты, покупаемой у населения.

Тем временем в Нацбанке утверждают, что «для стабилизации состояния рынка покупки и продажи доллара США и обеспечения нормализации изменения курса национальной валюты совместно с органами правопорядка принимаются все необходимые меры».

Напомним, что устойчивое падение курса сомони и дефицит наличных долларов в Таджикистане продолжается с февраля 2017 года. Так, с начала года нацвалюта обесценилась по отношению к доллару на 11,3% и на сегодня $1 равен 8,39 сомони. При этом в начале марта НБТ заявлял, что ситуация на внутреннем валютном рынке Таджикистана стабильна и находится под постоянным контролем.

По словам таджикского экономиста Бахром Шарифова, в резком скачке курса иностранных валют в стране нет ничего «чрезвычайного».

«Ситуация прогнозировалась ранее. Еще в январе этого года был снят энерголимит и некоторые предприятия заработали на полную мощность. Им нужно закупать оборудование и промышленное сырье в иностранной валюте — в долларах», — цитирует его слова радио «Озоди».

В качестве других причин экономист назвал сезонное снижение денежных переводов от трудовых мигрантов и погашение Таджикистаном в этот период иностранных кредитов, как правило, в долларах.