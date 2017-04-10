Санкт-Петербург, 10 апреля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Навигация на Большой и Малой Неве в акватории Санкт-Петербурга официально открылась в ночь с 9 на 10 апреля. Другие рукава Невы присоединятся к навигации 20 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщило СПб ГБУ «Мостотрест».

Mostotrest-spb.ru Дворцовый мост

Главным отличием навигации-2017, которое наверняка будет замечено и жителями, и туристами, это изменения в расписании разводки двух знаменитых мостов в центре города — Дворцового и Троицкого.

«Первая разводка Дворцового моста увеличивается на 15 минут и начинается раньше — в 1:10, а не в 1:25. Аналогичная ситуация с Троицким мостом. Его первая разводка в 2017 году запланирована на 1:20 вместо 1:35», — пояснили в «Мостотресте»

Остальные мосты будут разводиться по прежнему расписанию.

Как отмечают на предприятии, в зимний период наиболее масштабные профилактические работы состоялись на мосту Александра Невского, Большеохтинском, Литейном, Биржевом и Сампсониевском мостах.

Прежде всего, они касались обеспечения функционирования разводных пролетов и безопасности транспорта и пешеходов.

Для подготовки к навигации «Мостотрест» в 2017 году провел 39 разводок мостов.