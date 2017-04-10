Копенгаген, 10 апреля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. В Дании правительство намерено внести поправки в законодательство, согласно которым строительство газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды страны можно будет запретить, сообщает Reuters.

Gazprom.ru Северный Поток-2

По словам министра энергетики и природных ресурсов страны Ларса Кристиана Лиллехолта, подобного рода проект можно остановить только по экологическим соображениям. Он пояснил, что правительство Дании хочет иметь право голоса, когда речь идет о безопасности страны и внешнеполитических факторах.

Поправки в законопроект предлагается внести по соображениям безопасности — законодательная база страны не позволяет в настоящее время запретить строительство газопровода.

Также Лиллехольт «очень позитивно» оценил запрос ЕС на проведение переговоров о строительстве с Россией. Источники Reuters в Евросоюзе отметили, что у Брюсселя нет никаких основании для рассмотрения вопроса блокировки строительства «Северного потока».

Ранее в Еврокомиссию поступил запрос о правовой оценке проекта от правительств Швеции и Дании. В ЕК ответили, что законных оснований препятствовать реализации российского проекта нет, однако остаются политические вопросы. На отношение ЕК к «Северному потоку-2» сильно повлияла позиция немецкого регулятора Bundesnetzagentur (BNetzА), который сделал правовую оценку проекта.

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Согласно оценке, морские части «Северного потока-2» не подпадают под действие Третьего энергопакета ЕС и не рассматриваются по этой причине как внутренняя часть рынка Евросоюза.

Газопровод «Северный поток-2» — это две нитки газопровода, общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Их планируется проложить от побережья России до Германии через Балтийское море до конца 2019 года.

В настоящее время работы по строительству газопровода производятся в соответствии с планом. Свое одобрение на строительство газопровода согласно мандату ЕС должны дать Германия, Швеция, Финляндия и Дания. Получить все необходимые документы Nord Stream 2 AG планирует до конца 2017 года, в правительства всех стран уже поданы соответствующие заявки.