Даллас, США, 10 апреля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В столице американского штата Техас городе Даллас 9 апреля более 30 тыс. человек вышли на манифестации против иммиграционной реформы президента США республиканца Дональда Трампа, сообщает информационное агентство EFE.

Ben Chun Антитрамповский митинг в Сан-Франциско

«Мы просим Трампа признать, что Америка является страной, которую создавали иммигранты, и что ценности, которые символизирует статуя Свободы, священны для нашего народа», — заявил корреспонденту EFE Доминго Гарсия — президент Лиги объединенных латиноамериканских Граждан и один из организаторов марша.

Напомним, что с момента прихода в Белый дом Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных своих задач.