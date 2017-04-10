Калининград, 10 апреля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. В Калининграде накануне 72-й годовщины штурма Кёнигсберга общественники установили первую уличную табличку с первоначальным названием проспекта Мира — Сталинградский проспект.

Памятная табличка «Сталинградский проспект» на фасаде дома в Калининграде. С гвоздиками — ветеран И.М. Рожин

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM инициатор акции, исполнительный директор общественной организации «Русская община Калининградской области» Максим Макаров, «само название «Сталинградский проспект» говорит о том, что он назван в честь Великой битвы на Волге, а не в честь И.В. Сталина, но в годы борьбы с культом личности вождя об этом не задумывались».

Табличка установлена на фасаде частного дома семьи Пугачёвых по адресу: проспект Мира, дом 183. По словам главы семьи, памятная табличка на его доме будет висеть всегда.

Во время торжественного открытия знака Макаров сказал:

«До 1961 года проспект Мира в Калининграде назывался Сталинградским. Сталинградским был и один из районов Калининграда. Всем известно, что в честь Великой битвы в столице Франции до настоящего времени есть станция метро «Сталинград», там же с 1946 года имеется Сталинградская площадь. Во многих странах Евросоюза многочисленные улицы и проспекты названы в честь Сталинградской битвы. А в Калининграде, который часто называют самым европейским городом России, Сталинградского проспекта нет».

Памятная табличка в Калининграде

В акции принял участие ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Кёнигсберга Иван Максимович Рожин. «Сталин сыграл очень важную роль в нашей Победе, — сказал 91-летний фронтовик. — Сталин руководил всем, и не покинул Москву в 1941 году перед битвой за нашу столицу».

Также ветеран рассказал некоторые подробности подрывной деятельности оставшегося в Кёнигсберге немецкого населения против советских солдат (свидетельства фронтовика важны с точки зрения сегодняшней антитеррористической борьбы в России):

«В городе заминировали всё, что можно: часы настольные, часы настенные в домах, даже дверные ручки в медучреждениях. Например, если ручка стеклянная, то мы знали, что она взорвётся. Были пишущие ручки, которые взрывались в руках. У нас были перьевые ручки, а у них игольчатые. И если на колпачке есть точечка, значит, она заминирована. Наша разведка пронюхала это и довела до каждого солдата. Немцы разбрасывали эти ручки, а также всякие драгоценные вещи на тротуарах, в коридорах. Как будто обронили. Но мы уже знали это уловки».

Общественники подготовили официальные обращения к врио губернатора Калининградской области Алиханову и главе Калининграда Ярошуку с просьбой в рамках общегосударственного празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве вернуть «Сталинградский проспект» на уличные таблички, установленные на домах по проспекту Мира.

«Предлагается не переименование проспекта Мира, а замена маленьких уличных табличек на большие с добавлением на них краткой информации о Сталинградской битве», — уточнил общественник.

«Калининградцы должны особенно чтить память героев Сталинградской битвы, т.к. в мемуарах маршала Советского Союза Баграмяна сказано, что участники битвы на Волге передавали опыт ведения уличных боёв в Сталинграде участникам штурма Кёнигсберга», — подчеркнул Макаров.

Калининградская открытка 50-х годов

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в 2005 году имя Сталина было возвращено на памятник 1200 гвардейцам в Калининграде, который стал первым мемориалом, увековечившим подвиг советских солдат, павших в Великой Отечественной войне.

На стелу возвратили профиль Сталина с медали «За победу над Германией», стесанный в 1961 году после XX съезда КПСС.