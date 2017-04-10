Лос-Анджелес, США, 10 апреля, 2017, 10:26 — ИА Регнум.



Цитата: х/ф «Звёздные войны: Пробуждение силы», реж. Дж. Дж. Абрамс, 2015, США Актриса Кэрри Фишер в роли принцессы Леи

Кэрри Фишер, исполнявшая роль принцессы Леи в сериале «Звездные войны», все-таки появится в девятом эпизоде саги, об этом сообщил её брат Тодд Фишер в интервью изданию Confidential.

Как пишет Daily News, после нескольких месяцев спекуляций на тему появления образа принцессы Леи в девятом эпизоде «Звездных войн», стало понятно, что руководство Disney всё-таки этого хочет. И брат актрисы и её дочь Билли Лурд предоставили студии право использовать имеющиеся кадры для финала. О воссоздании образа актрисы при помощи компьютерной графики речи не идет.

«Мы оба подумали: как же без неё? Она часть этого проекта, как и все остальное, а сейчас даже еще сильнее, чем ранее. Это как Оби Ван, когда его поразил световой меч — он стал еще сильнее. Я чувствую, что именно это случилось с Кэрри», — заявил Тодд Фишер.

Напомним, Кэрри Фишер играла в фильме принцессу Лею Органу. Она умерла в декабре 2016 года от сердечного приступа. Незадолго до смерти она закончила съемки в восьмой части сериала. Сообщалось, что руководство студии планировало дать ей роль и в девятой части. 24 марта 2017 года глава Disney Роберт Аллен Айгер собщил о том, что компания не собирается воссоздавать образ Кэрри Фишер с помощью компьютерных спецэффектов.