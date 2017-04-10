Севастополь, 10 апреля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Движение по автодороге через село Поворотное и трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (55 км — 57,7 км) прекращено на три дня. Об этом 10 апреля сообщило севастопольское управление массовых коммуникаций и мониторинга.

Светлана Иванова ИА REGNUM Начало оползневого участка

Дороги были закрыты 10 апреля в 09:30 в связи с восстановительными работами. Возобновление движения планируется с 06:00 13 апреля.

Напомним, что 3 марта на 300-метровом участке автотрассы Севастополь —Симферополь активизировался оползень. Разрывы дорожного полотна достигали в некоторых местах человеческого роста.

Правительство Севастополя признало разрушение оползнем участка трассы чрезвычайной ситуаций природного характера. Поврежденный участок трассы «Севастополь-Симферополь» отремонтирует крымская кампания «ЛТК-Групп».

7 апреля врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о том, что участок дороги на Симферополь будет восстановлен к 1 июня. Между тем геологические изыскания показали пустоты на глубине 11 метров, ниже которых залегает насыщенный водой грунт.

Варианты технических решений специалисты готовы предоставить 10 апреля, а окончательный план действий 14 апреля утвердит комиссия Минтранса и Росавтодора.

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