Сысерть, Свердловская область, 10 апреля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В Свердловской области неизвестные осквернили и разрушили памятник в Сысерти, установленный землякам — Героям Советского Союза, получившим награды в ходе Великой Отечественной войны. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в администрации городского округа.

Rupolit.net Разрушенный вандалами памятник

«Речь идёт не о большой стеле Воину Освободителю, с ней всё в порядке, а о небольшом памятнике, который расположен за ней. Скорее всего, он был разрушен в ночь с 8 на 9 апреля. На данный момент там всё прибрали, и мы занимаемся восстановлением памятника», — сообщили в пресс-службе администрации.

«Сообщение по данному факту было зарегистрировано в полиции. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. На данный момент проводится проверка, по итогам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Отметим, что ранее в местных изданиях появилась информация о том, что в Сысерти разрушен памятник Воину Освободителю. Также в СМИ были размещены фотографии, на которых видно вырванную с постамента и расколотую гранитную плиту, установленную в честь земляков — Героев Советского Союза.

Добавим, что акт вандализма был обнаружен 9 апреля, когда в городе проходил протестный митинг работников муниципального транспортного предприятия Сысерти, которые требовали наведения порядка в городском округе и отставки мэра.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, подобный акт вандализма на Урале произошёл в 2012 году в селе Килачевском Ирбитского района Свердловской области. Хулиганы разрушили на кладбище сразу 64 надгробия, в том числе и на могилах участников Великой Отечественной войны. Вскоре полиция выяснила, что акт вандализма — дело рук местных четверых школьников. Таким образом они решили «позабавиться». В результате, из-за малого возраста ответственности они избежали, но были поставлены на учёт. Отвечать же за проступок своих детей пришлось их родителям.