Москва, 10 апреля, 2017, 10:20 — ИА Регнум.



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Жители России поддерживают законодательную инициативу, касающуюся социальных сетей. 62% граждан «за» запрет на выход в социальные сети детям до 14 лет. Причем так считает самая молодая возрастная группа опрошенных (18−24 года). Эта доля составляет 67% — больше, чем среди 60-летних и старше (60%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Против инициативы высказалась треть граждан (35%), прежде всего, жители Москвы и Санкт-Петербурга (47%).

При этом когда речь заходит о регламентации пользования соцсетями для всех граждан, уровень несогласия заметно возрастает.

При этом 52% респондентов отрицательно восприняли предложение о регистрации в социальных сетях по паспорту. Эта доля заметно выше среди активных интернет-пользователей, чем среди тех, кто не заходит в сеть (58% против 36%).

С пониманием и поддержкой отнеслись к идее 39% опрошенных (среди 25−34-летних — 48%).

Опрос проведен 6 апреля 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Ленинградской области предложило законопроект, по которому при регистрации в соцсетях нужно будет предоставлять паспортные данные, а детям до 14 лет вход в соцсети хотят запретить вовсе.

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