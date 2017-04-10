Ярославль, 10 апреля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике открылась выставка «Музейная прописка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее-заповеднике.

Yarmp.yar.ru Фрагмент афиши выставки

На ней представлены книги учета, акты и протоколы, которые обычно хранятся в запертых и опечатанных металлических шкафах и скрыты от глаз посетителя. Это обилие документов сопровождает каждый музейный экспонат, а их в фондах Ярославского музея-заповедника хранится более 350 тысяч. И каждый предмет — учтен, сохранен и исследован.

Подробности музейного учета проиллюстрированы на примере чайного сервиза «Ярославль в гравюрах Спартака Глушкова». Он был передан музею вдовой художника в числе других 86 даров. Каждый этап бытования сервиза в музее сопровождается особым документом: протокол дарения, решение экспертной фондово-закупочной комиссии, присвоение учетных номеров и записи в книге поступлений и инвентарной книге. Кроме документов в экспозиции представлены портрет художника Спартака Глушкова, а также оригинальные линогравюры, которые легли в основу изображений, украшающих чайный сервиз.

«Мы хотим показать историю предмета от того момента, как он становится музейным экспонатом, до приобретения статуса постоянного участника выставок. Каждое «движение» экспоната, его реставрация, участие в выставках, все это отражается разными документами и это говорит о предмете очень много. Такую выставку проводим в первый раз и за основу взяли экспонаты, связанные с жизнью известного в Ярославле графика Спартака Глушкова», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая сектором отдела учета и программирования музея Надежда Вихарева.