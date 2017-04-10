Осло, 10 апреля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Норвежское разведывательное агентство 9 апреля объявило о повышенном уровне угрозы террора после того, как был арестован 17-летний россиянин, подозреваемый в том, что он оставил самодельную бомбу в центре Осло, сообщают норвежские СМИ.

hcmholme Ночной Осло

Агентство внутренней разведки PST указало, что вероятность атаки от «возможной» повышена до «вероятной» — это было сделано из опасений, что могут повториться попытки воспроизведения терактов, совершенных недавно в Стокгольме, Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине и Ницце. «Новый уровень угрозы будет оставаться в силе два месяца», — заявило PST. «Пока что неясно, собирался ли 17-летний молодой человек совершить теракт», — уточнил журналистам глава PST Бенедикт Бьорнланд.

Адвокат молодого человека Аасе Карин Сигмонд сказала, что ее клиент отрицает обвинения, а также появившуюся в СМИ информацию о том, что он является сторонником «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Это была детская шалость», — заявила она транслятору NRK.

Разведывательное агентство сейчас выясняет, действовал ли молодой человек в одиночку.

Напомним, 7 апреля в столице соседней Швеции грузовик наехал на толпу людей, погибли четыре человека, 15 получили ранения. Главный подозреваемый в теракте, 39-летний мужчина из Узбекистана, интересовался джихадистскими группировками, такими, как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила 9 апреля полиция. Представители правоохранительных органов добавили, что просьба этого мужчины выдать ему постоянный вид на жительство в стране была отклонена.

Норвежская полиция ранее сообщала, что в ночь с 8 на 9 апреля нейтрализовала взрывное устройство и задержала одного подозреваемого. Полиция оградила оживленный столичный район Грионланд и эвакуировала людей из баров и ресторанов. Представительница PST Сигне Аллинг заявила, что это было примитивное взрывное устройство, способное нанести ограниченный ущерб.

Подозреваемый прибыл в Норвегию в 2010 году вместе с семьей, которая попросила убежища. Юноша уже был известен разведывательной службе: «Он ранее вызывал беспокойство, но мы не хотим комментировать, с какой сферой этой было связано».

Напомним также, в Норвегии в июле 2011 года экстремист ультраправых взглядов Андерс Брейвик совершил теракты, унесшие 77 жизней. Тогда восемь человек погибли во время взрыва у комплекса правительственных зданий в Осло, также Брейвик застрелил 69 человек, большую часть которых составляли подростки, на острове Утойя, в молодежном лагере тогдашней правящей Партии труда.