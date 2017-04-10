Москва, 10 апреля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Московский метрополитен опроверг появившиеся ранее в СМИ и соцсетях сообщения о задымлении на станции метро «Площадь Ильича», говорится в Twitter подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По данным руководства метро, информация о задымлении «не соответствует действительности». Поезда на Калининской линии идут по расписанию, в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о сильном задымлении в вагоне поезда, следующего в сторону станции «Марксистская».

Пассажиры поезда были эвакуированы, они скопились на платформе в ожидании следующего состава.