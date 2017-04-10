Офицерский парк и субботник в Ростовской области: фоторепортаж
Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2017, 10:16 — ИА Регнум.
Жители Ростовской области в прошедшие выходные не только вышли на генеральную уборку территорий, но и высадили более 120 тыс. деревьев и кустарников. День древонасаждений — праздник, который Донской регион возродил в 2012 году, пользуется успехом. За пять лет в парках, скверах, у мемориальных комплексов высажено свыше 1,5 млн деревьев и кустарников, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.
В этот день на уборку и озеленение территорий вышли жители Дона во всех городах и селах. В частности, в Константиновске День древонасаждений отметили в Офицерском парке, который был заложен год назад.
Здесь силами казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» было высажено 110 саженцев. На территории парка должны прижиться сосна, береза, дуб, ясень, туя и кусты магонии.
В празднике принял участие атаман Войска Донского — первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. По его словам, в ближайшем будущем эта территория на берегу Дона будет облагорожена, появятся тенистые аллеи, освещение.
Отметим, с 2014 года День древонасаждений принято проводить дважды в год — весной и осенью. Ежегодно во вторую субботу апреля и третью субботу октября тысячи жителей области участвуют в экологической акции. За пять лет существования праздника в высадке саженцев приняли участие более 550 тыс. человек.