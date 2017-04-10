Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2017, 10:16 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Жители Константиновска наводят порядок

Жители Ростовской области в прошедшие выходные не только вышли на генеральную уборку территорий, но и высадили более 120 тыс. деревьев и кустарников. День древонасаждений — праздник, который Донской регион возродил в 2012 году, пользуется успехом. За пять лет в парках, скверах, у мемориальных комплексов высажено свыше 1,5 млн деревьев и кустарников, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

В этот день на уборку и озеленение территорий вышли жители Дона во всех городах и селах. В частности, в Константиновске День древонасаждений отметили в Офицерском парке, который был заложен год назад.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Территория Офицерского парка

Здесь силами казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» было высажено 110 саженцев. На территории парка должны прижиться сосна, береза, дуб, ясень, туя и кусты магонии.

В празднике принял участие атаман Войска Донского — первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. По его словам, в ближайшем будущем эта территория на берегу Дона будет облагорожена, появятся тенистые аллеи, освещение.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Высадка саженцев

Отметим, с 2014 года День древонасаждений принято проводить дважды в год — весной и осенью. Ежегодно во вторую субботу апреля и третью субботу октября тысячи жителей области участвуют в экологической акции. За пять лет существования праздника в высадке саженцев приняли участие более 550 тыс. человек.