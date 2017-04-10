Казань, 10 апреля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. МЧС Татарии опубликовало видео тушения пожара, вспыхнувшего в Храме всех религий в Казани, там горела кровля и чердак над вторым этажом.

Скриншот с видео Пожар в Храме всех религий в Казани Пожар в Храме всех религий

Также в ведомстве сообщили об обнаружении тела мужчины на месте происшествия. Подробности уточняются.

Напомним, утром 10 апреля в Казани начался пожар в здании Храма всех религий на улице Старо-Аракчинская. Прибывшим на место пожарным пришлось вскрывать замки на входной двери.

Погибшим при пожаре может быть сторож Храма, его личность устанавливается. Пожару была присвоена вторая категория сложности, огонь ликвидирован.

Храм всех религий (Вселенский храм и Международный культурный центр духовного единения) сочетает в себе православный храм, мечеть, синагогу и пагоду. Для религиознх целей он не используется.