Вашингтон, 10 апреля, 2017, 10:11 — ИА Регнум.



GooKingSword Марс

Марс проигрывает в размерах Венере и Земле из-за близости к гиганту-Юпитеру. К такому выводу пришли специалисты из Университета Юты и Смитсоновской астрофизической обсерватории, выполнив компьютерное моделирование возникновения планет Солнечной системы.

В своей работе ученые придерживались распространенной в настоящее время теории формирования планет, известной как гипотеза планетезималей. В пределах орбиты Марса крупное небесное тело образоваться не могло — этому помешало гравитационное влияние газового гиганта, считают они.

По этой же причине между орбитами Марса и Юпитера нет планет. Там находится пояс астероидов. Для формирования Земли в пределах нынешней орбиты потребовалось около 1 млн лет.

Три планеты — Венера, Земля и Марс — расположены в зоне обитания, что предполагает возможность наличия на них жидкой воды. При этом масса и размеры Венеры и Земли сходны, а Марс сильно уступает им.

Согласно гипотезе планетезималей, предложенной советским ученым Виктором Сафроновым, вокруг протозвезды постепенно образуется небесное тело, состоящее из частиц пыли протопланетного диска. Более мелкие тела притягиваются к планетезимали, впоследствии они уплотняются, испытывая взаимное притяжение.

На смену уплотнению приходит повышение температуры в центре небесного тела, следующая стадия — переплавление. В результате на орбите светила формируется протопланета.

Процесс формирования небесного тела из планетезимали идет и в настоящее время. Примером тому служит астероид Лютеция, состоящий из плотного ядра и обволакивающего его слоя пыли в километр толщиной.