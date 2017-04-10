Каракас, 10 апреля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 9 апреля осудил сообщение, сделанное в Twitter мэром, поддерживающим правую оппозицию, Дэвидом Смолански, где он указывает на возможность того, что правительство использовало химическое оружие против населения, сообщает канал TeleSur.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

Мадуро предупредил, что такие сообщения делаются с целью оправдания интервенции в Венесуэлу, как это произошло в Сирии, где до нападения США шла интенсивная информационная кампания, в ходе которой правительство Сирии обвинялось в использовании химического оружия против населения, без доклада ООН или Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о наличии такого оружия в данной стране.

«Вчера мэр муниципалитета в восточной части Каракаса выпустил очень опасное, дерзкое сообщение, пытаясь обвинить меня и правительство в применении химического оружия против населения. Это уже серьезно, особенно на фоне того, что мы знаем, как империализм выстроил факты для запуска ракет против народа Сирии», — заявил президент Мадуро в воскресенье.

Мадуро поставил под сомнение действия венесуэльской оппозиции, которой он вменяет предательство Родины. «Я обращаюсь ко всем здравомыслящим людям страны. Это то направление, которого вы хотите? Всегда есть время, чтобы подумать», — заявил президент.

Он также упомянул о недавних нападениях со стороны Организации американских государств (ОАГ), ряд членов которой пытались поставить под вопрос внутреннюю политику Венесуэлы и прилагали усилия для применения к стране Демократической хартии, которая, тем не менее, отклонялась на протяжении трех сессий Постоянного совета ОАГ.

Напомним, что политический кризис в Венесуэле разразился после блокировании Верховным судом решения парламента страны об отмене чрезвычайного экономического положения, продленного правительством Мадуро до конца июня 2017 года. После чего Верховный суд вынес решение передать полномочия избранного парламента Конституционной палате в связи с систематическим «неуважением» к решениям суда со стороны парламента.

Оппозиция, составляющая большинство в Национальной ассамблее Венесуэлы, попросила внешней помощи и, несмотря на то, что Верховный суд отложил реализацию своего постановления о снятии полномочий с парламента, объявила о начале процесса снятия с должностей верховных судей и организации публичных акций протеста. Подобная такая акция 4 апреля днем в центре Каракаса закончилась массовыми беспорядками.