Осло, 10 апреля, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Правительство Норвегии сообщило, что планирует постройку первого в мире судоходного морского тоннеля, сообщает Le Lessentiel.

Ben_Kerckx Тоннель

Тоннель длиною 1,7 километров и шириною 36 метров будет проходить через полуостров Стад и позволит судам не обходить весь полуостров, где встречаются трудности с сильными ветрами.

«Это будет более безопасный и надежный путь по самым опасным водам вдоль берегов Норвегии», — отметил министр транспорта Кетил Солвик-Олсен.

Чтобы проложить тоннель проходимостью до 16 тысяч тонн, придется сверлить гору между двумя фьордами. Начало строительства ожидается в 2019 году, стоимость проекта оценивается в 300 миллионов евро. Ожидается, что к 2024 году через тоннель смогут проплыть первые суда.