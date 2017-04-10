Москва, 10 апреля, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Расходы участников рынка не снижаются в результате доработки «закона Яровой» Минкомсвязи, а могут вырасти вдвое — до 10 трлн рублей. Такое заключение дал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), заключение направлено в Минэкономики, пишет газета «Коммерсантъ».

BenjaminNelan Мобильный трафик

По данным издания, проект Минкомсвязи, опубликованный 17 марта, лишь частично учитывает замечания операторов. Доработки уточняют порядок, сроки и объемы хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений.

Кроме того, он устанавливает максимально допустимый срок хранения в шесть месяцев голосовой информации и текстовых сообщений и максимально допустимые объемы — 2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи.

Такие корректировки «закона Яровой» лишь увеличат потенциальные расходы операторов связи. Если на момент принятия закона объем хранимой информации оценивался в 157,5 эксабайт, а затраты на это — в 5,2 трлн руб, то, согласно правилам Минкомсвязи, с 1 января 2019 года объем хранимой информации только для одного крупного оператора может достигнуть около 20 эксабайт.

Для одного оператора связи этот объем будет стоить около 1 трлн руб, а общие расходы всех участников рынка достигнут примерно 10 трлн руб. Также РСПП видит проблему в том, что предложенные объемы хранилищ не только неподъемны для рынка, но и будут обладать избыточной мощностью.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, говоря о «законе Яровой» в интервью «России 24» заявил, что эта тема неподъемная для операторов, это окончательно убьет капитализацию. В РСПП считают, что выполнить требования операторы смогут лишь при кратном увеличении цен на услуги связи.