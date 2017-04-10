Москва, 10 апреля, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Нефть еще одну неделю завершила ростом. Котировки Brent отметили максимум, поднявшись до отметки 56,08. На предстоящей неделе многое будет зависеть от действий США в Сирии, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ракетные удары США по Сирии вызвали резкий рывок нефти вверх. Такие действия могут свидетельствовать о том, что Штаты решили изменить свою позицию в конфликте. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке позитивна для нефтяных котировок. Если тема на предстоящей неделе получит продолжение, Brent может нацелиться на рост в район 57,20», —. отметила Рогова.

Также, по ее мнению, «дополнительным фактором в поддержку может выступать приближение сезона летнего вождения в США. Вполне возможно, рост спроса на топливо приведет к сокращению запасов по данным Минэнерго США».

«Если же конфликта не будет, а запасы снова вырастут, Brent с легкостью растеряет все заработанное, вернувшись к отметке 53,60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля мировые цены на нефть показывают положительную динамику в понедельник на фоне увеличения геополитической напряженности в мире. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,22% — до 55,36 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднималась на 0,34% — до 52,42 доллара за баррель.