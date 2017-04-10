Ярославль, 10 апреля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области всех пришедших на субботник на стадион «Звезда» угостят мороженым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор стадиона Алексей Лукин. Стадион «Звезда» открылся три года назад. Там занимаются мини-футболом, пляжным теннисом теннисом, футболом, пляжным футболом.

Pixabay.com Cубботник

«Стадион уже в третий раз проводит субботник и каждый раз угощает детей. В первый год уборку делали своими силами и пришло человек двадцать — мы всех угостили конфетами. На следующий год уже пришло двое больше, и мы снова дарили детям и взрослым чупа-чупсы. В этом году ожидаем, что придет сто человек и закупили мороженое на всех», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Лукин.

На субботнике убирают не только территорию стадиона, но и прилегающую к нему детскую площадку и парк. Сначала приходили дети, кто занимается в секциях на стадионе и их родители, а сейчас уже стали подтягиваться и другие рыбинцы с активной жизненной позицией.