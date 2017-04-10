Санкт-Петербург, 10 апреля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Один из старейших петербургских негосударственных вузов — «Восточно-Европейский институт психоанализа» (ВЕИП), лишенный государственной аккредитации по решению Рособрнадзора, судится в Девятом арбитражном апелляционном суде и готов дойти в споре с надзорным ведомством до Верховного суда РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал ректор института Михаил Решетников.

Eeip.ru Михаил Решетников

«Все идет по накатанному пути. Прошло уже восемь судов. Все они, несмотря на незаконные действия Рособрнадзора, признают его действия правильными. Продолжаем судиться. Сейчас судимся в Девятом арбитражном суде Москвы. Будем судиться вплоть до Верховного суда. А Рособрнадзор, как Васька, который слушает да ест. <…> Эта система на их жаргоне называется «экономическое удушение»: приостановка аккредитации, через месяц — лишение аккредитации, после этого — запрет приема. И надежда, что вуз умрет. Но наш вуз не умрет: студенты не уходят, преподаватели не уходят. Надежду практически потеряли. Но мы не унываем. Хоть из пепла, но восстанем», — заявил Михаил Решетников.

По его словам, после начала проблемного периода количество студентов сократилось примерно на 15% — преимущественно за счет ухода обучающихся по программе первого высшего образования, пожелавших получить дипломы гособразца. Этих студентов перевели в другие вузы. Порядка 15-ти студентов магистратуры и второго высшего также были переведены: часть в Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, другая часть — в Санкт-Петербургский христианский университет. Остальные продолжают обучение в ВЕИП.

Решетников добавил, что для умного работодателя не имеет значения, аккредитованный вуз или нет, потому что в ВЕИП приходят за знаниями. Но статус вуза важен для тех, кто собирается заниматься наукой, потому что по «неаккредитованному» диплому нельзя поступить в аспирантуру.

«Через год — запрет на прием. Истекает срок его в ноябре. Будем делать новый набор. Лицензию надеемся сохранить. Будем заниматься тем, что мы делали 20 лет назад, — вести переподготовку врачей и психологов на втором высшем. Потому что государство ориентировано на закрытие первого высшего — не хватает молодежи в армии, на производстве и так далее», — пояснил ректор института психоанализа.

Он вновь подчеркнул, что Рособрнадзор на момент проверки не имел права проверять институт по многим причинам, в частности, поскольку по закону после получения лицензии должен был пройти год без проверок.

«Мы получили лицензию в сентябре 2015 года, а проверили нас в июле 2016 года. Комиссия приехала — приказом не были представлены изменения в ее составе. Эксперты, которые были включены в комиссию, не имели допуска на экспертизу по тем параметрам, которые они проводили. Нарушение за нарушением. Но это все судьи проглатывают спокойно», — посетовал Михаил Решетников.

По его словам, суд первой инстанции в Петербурге признал всю проверку Рособрнадзора недействительной, проведенной с многочисленными процессуальными нарушениями, но впоследствии никто на это не обратил внимания.

«Зарубежные коллеги спрашивают нас, как такое вообще может происходить в правовом государстве в отношении частного вуза, который не имеет ничего из бюджета и который готовит хороших специалистов, учебники которого переиздаются на английском с аннотацией «Лучший из всех современных учебников», — говорит Решетников.

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Как сообщало ИА REGNUM, поводом для принятия жесткой санкции в отношении ВЕИП стала проверка, проведенная Рособрнадзором в июле 2016 года. По ее результатам был составлен акт, выдано предписание об устранении нарушения и составлен протокол об административном правонарушении. Как пояснял Михаил Решетников, причиной стала техническая ошибка в документах — «а именно, указание в программах практик на возможность проведения выездной практики при требовании стандарта проведения только стационарной практики».

Отметим, наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности вуза федеральным государственным образовательным стандартам. Без госаккредитации вуз может вести образовательную деятельность и выдавать свои дипломы, но только не дипломы установленного Минобрнауки России образца. А студенты вуза лишаются отсрочки от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

По словам ректора, ошибка в документах была немедленно исправлена, а все студенты по факту проходили только стационарную практику, как и требуется по стандарту, что подтверждено документами. Об устранении нарушений Рособрнадзор был официально проинформирован вузом 9 августа. Тем не менее 11 августа 2016 года на основании акта проверки «Восточно-Европейскому институту психоанализа» была приостановлена государственная аккредитация.

Тогда ВЕИП обратился в суд, который 22 августа 2016 установил, что при проведении июльской проверки были допущены нарушения законодательства. Ректор пояснил, что, поскольку проверка проводилась в то время, когда в вузе не было студентов и преподавателей, а лишь представители администрации, и содержание учебного процесса не проверялось, упомянутая техническая ошибка в описании практики стала единственным формальным поводом заявить о нарушении, что противоречит установленному порядку подобных проверок. При этом никаких нарушений в организации учебно-образовательного процесса в вузе не зафиксировано, а значит, нет повода для каких-либо санкций.

Решение Мирового судьи судебного участка № 155 Санкт-Петербурга вступило в законную силу 13 сентября 2016 года. В Рособрнадзор постановление суда поступило 2 сентября 2016 года, и не было им обжаловано в установленные сроки. Однако действующее судебное решение просто игнорируется. И 4 октября Рособрнадзор издает документ о лишении ВЕИП государственной аккредитации.

6 октября 2016 года вуз подал жалобу в генеральную прокуратуру РФ, а 11 октября ректор вуза сообщил о создавшейся ситуации вице-премьеру, курирующему сферу образования, Ольге Голодец. 17 октября Ольга Голодец поручила министру образования и науке Ольге Васильевой рассмотреть жалобу и проинформировать о результатах правительство РФ и петербургский вуз.

21 марта 2017 года состоялось заседание Девятого арбитражного апелляционного суда по обжалованию решения об отказе в признании результатов проверки, предписания и приказа о приостановке аккредитации недействительными. Решение было оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения. В течении двух месяцев ВЕИП намерен подать кассационную жалоба на данное решение. 26 марта почтовым отправлением была подана апелляционная жалоба на отказ в признании повторного предписания незаконным.

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Восточно-Европейский Институт Психоанализа (ВЕИП) был учрежден 16 сентября 1991 года по инициативе академика Д.С. Лихачева. В 1996 году по указу президента РФ «О возрождении и развитии философского, клинического и прикладного психоанализа» ВЕИП был определен в качестве одного из головных учреждений РФ по этому направлению психологической науки.

С 1991 года Институт проводит полномасштабную психоаналитическую подготовку специалистов в рамках направления «Психология», а также переподготовку специалистов в области психотерапии и психологического консультирования. За 25 лет деятельности Институтом подготовлено более 5200 дипломированных психологов со специализацией в психоанализе, в том числе 6 докторов наук и 28 кандидатов наук

На сентябрь 2016 года общее количество студентов всех форм обучения составляет 1884 человека. Институт имеет собственную библиотеку, компьютерные классы, собственную телестудию, спортзал, студенческое кафе, а также уникальный Музей сновидений, который ежегодно посещают тысячи гостей и туристов из всех стран мира.

По договорам с ветеранскими организациями Санкт-Петербурга, в психологическом центре Института проводится бесплатная реабилитация участников локальных войн. С 2013 года Институт является базовым учреждением Партийной школы Санкт-Петербургского отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

Ректор ВЕИП Михаил Решетников в 2016 году избран Почетным профессором Венского университета им. Зигмунда Фрейда. Член Президиума Российского психологического общества, член ученых и методических советов МГУ и СПбГУ, Экспертного совета при министре МЧС.