Москва, 10 апреля, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Российская валюта в конце недели (7 апреля) оказалась под давлением. Рост пары USD/RUB спровоцировал ракетный удар США по Сирии, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. В результате котировки пары в моменте достигали отметки 57,14.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«Ситуация с Сирией будет оказывать влияние на динамику пары и на этой неделе. Если конфликт разгорится с новой силой, Россия, которая поддерживает сирийское правительство, скорее всего, не останется в стороне. И это сведет на нет ожидания «потепления» отношений между США и РФ».

По ее мнению, «это может привести к оттоку в том числе и спекулятивного капитала»: «Конечно, определенным сдерживающим падение рубля фактором может быть рост нефти. Но шансы доллара закрепиться выше отметки 57,00 высоки».

«Но падать рубль может и в противном случае. Только тогда давление на него будет оказывать снижение нефтяных котировок», — считает Рогова.

«Помимо геополитики внимание стоит обратить на статистику из США в конце недели. После разочаровывающих данных по рынку труда более низкие цифры по индексу потребительских цен и розничным продажам снизят вероятность повышения ставки ФРС США в июне. И это может умеренно поддержать рубль», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 10 апреля составляют 56,92 рубля за американскую валюту и 60,56 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 49 и 48 копеек соответственно. Нефть марки Brent выросла на 0,22% — до 55,36 доллара за баррель.