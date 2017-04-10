Мадрид, 10 апреля, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Полузащитник Н'Голо Канте, выступающий за лондонский «Челси», в ближайшее время может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на иностранные СМИ.

Chelsea Debs Футболист Н'Голо Канте

По предварительным данным, руководство «Королевского клуба» попытается приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В услугах полузащитника «Челси» Канте заинтересован лично главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

«Реал» готов предложить за французского футболиста € 60 млн, — говорится в сообщении. — В распоряжении Зидана не один высококлассный футболист средней линии, однако французский специалист считает, что Канте сможет быть очень полезен его команде».

Отмечается, что действующее соглашение Канте с «Челси» рассчитано до середины 2021 года.

Читайте также: «Реал» набрал максимум очков в мадридском дерби

А также: «Реал» переиграл «Леганес» в матче чемпионата Испании