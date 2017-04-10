Чита, 10 апреля, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Проверку перелета на большую дальность военные лётчики Южного военного округа прошли успешно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе военного ведомства 10 апреля, переброска летного эшелона была выполнена за одни сутки восьмичасовым перелетом впервые.

Mil.ru Самолет Су-30СМ

Бомбардировщики Су-34 в сопровождении истребителей Су-27СМ3 и Су-30СМ совершили беспосадочные перелеты на расстояния свыше 6 тысяч километров с дозаправками в воздухе, причём полёты продолжались и ночью. Перебазировались авиационные соединения истребительной, бомбардировочной и транспортной авиации четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа на незнакомые оперативные аэродромы в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Всего было задействовано около 30 самолетов.

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Учебные задачи летные экипажи выполняли прямо во время перебазирования. На Кольском полуострове, на незнакомом авиационном полигоне военные разбомбили условного воздушного противника истребительной авиацией. Всего было сброшено около 30 авиационных бомб.

Завершающий этап учений пройдет на полигоне «Телемба» в Республике Бурятия. Здесь планируется провести 15 различных розыгрышей тактических эпизодов, в ходе которых будут применены более 250 единиц вооружения и военной техники, среди которых С-300ПМ, «Панцирь-С», средства наземного обеспечения полетов авиации, радиолокационные станции, техника связи, инженерных войск и радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля фронтовая авиация четвертой армии ВВС и ПВО проходила летно-тактические учения в Волгоградской области и Крыму. Экипажи Су-24М, Су-25М и Су-25СМ отработали уничтожение авиационного парка боевых машин, объектов и баз условных незаконных вооруженных формирований. Также военные летчики нанесли удары по крупным складам горюче-смазочных материалов боевиков, схронам с оружием и боеприпасами.