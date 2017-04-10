Якутск, 10 апреля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Якутии власти намерены реализовать 12 целевых моделей, от которых ждут снижения административных барьеров и улучшения инвестиционного климата. В планах — привлечь к 2020 году в проекты республики 10 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства инвестиционного развития и предпринимательства. Такую задачу озвучил руководитель ведомства Антон Сафронов на заседании совета республики по инвестиционной политике и государственно-частному партнерству.

(сс) Michael Marcovici Деньги

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На мероприятии глава Якутии Егор Борисов поручил не только убирать административные барьеры и работать над инвестиционным климатом, но и развивать механизмы ГЧП. Проекты на основе концессионных соглашений он считает нужным реализовывать в том числе в сфере ЖКХ.

Приоритетное внимание в республике Антон Сафронов обещал уделить «созданию полнокровной, здоровой, крепкой местной промышленности и перерабатывающих производств, использующих наши ресурсные преимущества». Заниматься местным производством, как ожидается, будет в основном малый бизнес, а ведомство будет координировать реализацию мероприятий по поддержке предпринимателей.

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Способы привлечения инвестиций на заседании совета вместе с чиновниками обсуждали также представители бизнес сообществ, предприниматели, депутаты. Взаимодействие с бизнесом и общественностью, надеются в правительстве республики, углубит формат общения, сблизит позиции бизнеса и власти и привнесет креативность в работу. Далее в таком же формате на аналогичных мероприятиях намерены обсудить ход реализации инвестпроектов в регионе, работы территорий опережающего развития и другие связанные с инвестиционной политикой вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Сафронов возглавил министрество инвестиционного развития и предпринимательства Якутии 10 января 2017 года. Руководить ведомством он приехал из Папуа — Новой Гвинеи, где ранее работал в компании Total.