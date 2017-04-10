Вашингтон, 10 апреля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Популярному актеру Стивену Сигалу сегодня, 10 апреля, исполняется 65 лет.

(сс) K Zhestovskaya Гражданин Российской Федерации Стивен Сигал

Российскому зрителю актер известен прежде всего по фильму «В осаде», многократно демонстрировавшемуся в 90-го год по центральным телеканалам, также известен он российской публике по фильму «Над законом», где Сигал играл чикагского полицейского Нико Тоскани. Из-за похожих ролей многие фильмы с его участием впоследствии подписывались как «Нико». В данном фильме также снималась Шэрон Стоун.

Маленького Стивена Фредерика Сигала в возрасте семи лет родители отдали в секцию каратэ, он занимался данным видом единоборства до того момента, пока в 15 лет не встретил мастера айкидо Кёси Исисаки. Этот вид единоборства в США тогда был малоизвестен. Сигал посвятил этому единоборству всю жизнь и популяризовал его на киноэкране.

Стивен Сигал известен не только как актер и мастер боевых искусств, но и как продюсер, сценарист и музыкант, он уже выпустил несколько альбомов в жанрах рок, блюз и поп-музыки. Ещё он известен тем, что в 2014 году открыто выразил свою поддержку курсу Владимира Путина и согласие с российской позицией по Крыму, из-за этого его вычеркнули из списка участников рок-фестиваля в Эстонии. В ноябре 2016 года Стивен Сигал получил российское гражданство.