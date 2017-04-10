Харьков, Украина, 10 апреля, 2017, 09:50 — ИА Регнум.



Vidsich Сбербанк России в Киеве

В Харькове украинские националисты начали блокировать отделение «Сбербанка», передает ИА «Новороссия».

Радикалы «Восточного корпуса» ультранационалистической организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утром 10 апреля замуровали харьковское отделение российского «Сбербанка», говорится в сообщении.

Организатор акции Олег Ширяев заявил, что радикалы планируют также «заняться отделениями «ВТБ», «Альфа-банка» и «Проминвестбанка».

При этом Ширяев подчеркнул, что националисты не собираются подчиняться украинской полиции, и в случае попытки разгона радикалы «будут оказывать сопротивление полиции».

Как сообщало ИА REGNUM, радикальные националисты с марта 2017 года начали акции против филиалов российских банков на Украине. Актам вандализма подверглись как офисы банков, так и банкоматы, которые радикалы заливали монтажной пеной.

Позднее правительство Украины ввело санкции против пяти российских банков: ПАО «Сбербанк», ОАО «VS Bank», ОАО «Проминвестбанк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк».

Однако, украинские националисты заявили, что Киев не начинает «реальных и эффективных действий» против банков с российским капиталом, в связи с чем неонацисты начнут «физически блокировать» российские банки.

«Наш мораторий заканчивается 10 апреля. После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства. Мы не позволим РФ воевать против нас за украинские деньги», — сообщила пресс-служба Национального корпуса «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).