Москва, 10 апреля, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Замминистра обороны Александр Фомин в интервью RT заявил, что подавляющее большинство террористических организаций возникло не само по себе — они стали плодом внешних усилий.

Tourister.ru Министерство обороны России

В преддверии VI Международной конференции по безопасности Фомин отметил, что подавляющее большинство групп террористов — это «творение больших политических, финансовых, военных, организационных усилий, как правило, привнесенных извне».

Это уже стало новым международным феноменом в военном и политическом смысле этого слова, когда террористические организации создаются для «исполнения чьей-то воли».

Фомин пояснил, что в государства, якобы страдающие от «недемократических режимов», вносятся революции извне. «В результате этой политики часть государств исчезла с карты мира, часть государств — на грани такой ситуации. Это Сирия сейчас, Йемен», — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что угрозу XXI века нельзя преодолеть в одиночку, «можно победить только сообща».

Напомним, в Москве 26−27 апреля пройдет VI Международная конференция по безопасности, в которой примут участие представители 78 государств, в том числе — более 20 министров обороны.