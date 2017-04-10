Брюссель, 10 апреля, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В сентябре 2015 года главы государств и правительств ЕС приняли решение, что распределят между 26 странами около 100 тысяч беженцев.

un.org Беженцы из Ирака

Актуальная статистика показывает, что из 98 тысяч мигрантов политическое убежище нашли только 13,5 тысяч людей.

Но реальная проблема в том, что программа распределения беженцев утрачивает силу спустя два года ее подписания, пишет Der Kurier.

«Я с самого начала был удивлен, почему комиссия приняла решение по данной программе, зная, что скоро она утратит свою силу? Получается, что иск Еврокомиссии против каждого государства, которое не выполнило свои обязательства по распределению беженцев, в сентябре 2017 окажется бессмысленным», — отмечает профессор Вальтер Обвексер.

Другими словами, как отмечают эксперты, страны просто «отсиживаются», не принимают беженцев и ждут, пока программа закончится.

Это не может не радовать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Польши Беату Шидло, потому что за два года программы они не приняли в своей стране ни одного беженца, отмечают в СМИ.