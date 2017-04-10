Калужского спикера Виктора Гриба похоронят в Жукове
Калуга, 10 апреля, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Скончавшегося в Рязани председателя заксобрания Калужской области Виктора Гриба похоронят в городе Жукове Калужской области. 10 апреля память ушедшего из жизни политика члены регионального кабинета министров почтили на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
От имени правительства Калужской области глава региона Анатолий Артамонов выразил соболезнования родным и близким Гриба.
Напомним, Виктор Гриб возглавил калужский областной парламент с 1 декабря 2016 года, сменив на этом посту Николая Любимова, избранного депутатом Госдумы. В настоящее время Николай Любимов является временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области.
Ранее Виктор Гриб был генеральным директором Калужского научно-исследовательского радиотехнического института. С 2011 года он стал главой Жуковского района (председателем районного собрания). Виктор Гриб был женат, у него двое детей.
Похороны политика пройдут 11 апреля в городе Жукове Калужской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM , Виктор Гриб скончался 9 апреля в Рязани, где он находился в отпуске. По предварительной версии, смерть 56-летнего политика наступила из-за сердечного приступа.