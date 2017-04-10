Калуга, 10 апреля, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Скончавшегося в Рязани председателя заксобрания Калужской области Виктора Гриба похоронят в городе Жукове Калужской области. 10 апреля память ушедшего из жизни политика члены регионального кабинета министров почтили на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-службы калужского областногоь парламента Председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Гриб

От имени правительства Калужской области глава региона Анатолий Артамонов выразил соболезнования родным и близким Гриба.

Напомним, Виктор Гриб возглавил калужский областной парламент с 1 декабря 2016 года, сменив на этом посту Николая Любимова, избранного депутатом Госдумы. В настоящее время Николай Любимов является временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области.

Ранее Виктор Гриб был генеральным директором Калужского научно-исследовательского радиотехнического института. С 2011 года он стал главой Жуковского района (председателем районного собрания). Виктор Гриб был женат, у него двое детей.

Похороны политика пройдут 11 апреля в городе Жукове Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Виктор Гриб скончался 9 апреля в Рязани, где он находился в отпуске. По предварительной версии, смерть 56-летнего политика наступила из-за сердечного приступа.