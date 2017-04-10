Вашингтон, 10 апреля, 2017, 09:42 — ИА Регнум.



U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Green Пуск ракеты ESSM мз пусковой установки Mk 29 на авианосце CVN-70 «Карл Винсон»

Неожиданный маневр совершил американский атомный авианосец «Карл Винсон» (Carl Vinson) и возглавляемая им ударная группа. Шедшие из Сингапура по направлению к Австралии суда движутся теперь к Корейскому полуострову, сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что в состав ударной группы входят два эсминца и один крейсер. На борту крейсера размещены управляемые ракеты, способные перехватить баллистические ракеты.

С того момента, как этот авианосец был в Южной Корее, не прошло и месяца. Таким образом, очередная его переброска в этот регион выглядит необычно, уточняет издание.

По словам представителя оборонного ведомства Южной Кореи Мун Сан Гюна, инцидент говорит о «серьезном отношении к ситуации на Корейском полуострове» со стороны Вашингтона. Собеседник агентства считает, что США таким образом намерены укрепить защиту на случай, если Пхеньян вознамерится провести ядерное испытание или пуск баллистических ракет.

Мун Сан Гюн подчеркнул, что вооруженные силы Южной Кореи готовы отразить возможные «провокации Севера». В Сеуле предполагают, что таковые возможны в связи со 105-й годовщиной со дня рождения бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, которая будет отмечаться 15 апреля. Кроме того, 25 апреля в Северной Корее отметят 85-ю годовщину Корейской народной армии — не исключено, что к этому будут приурочены ядерные или ракетные испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент США Дональд Трамп получил доклад Совета по национальной безопасности, где говорится о возможных ответах Вашингтона на ядерную угрозу со стороны Пхеньяна. Одним из таких ответов является размещение на Корейском полуострове ядерного оружия.

По данным NBC News, в докладе приводился и столь радикальный вариант действий, как ликвидация северокорейского лидера Ким Чен Ына. Крайние меры предполагались на случай, если бы Вашингтону и Пекину не удалось прийти к соглашению о действиях по сдерживанию Пхеньяна.

Документ был подготовлен для Трампа в преддверии визита в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина, который состоялся 7 апреля. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились об усилении кооперации в вопросе северокорейской ядерной программы.

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5 апреля, по данным Южной Кореи, на территории КНДР состоялись испытания жидкостной баллистической ракеты типа Scud, однако тест завершился неудачей. Предполагается, что ракету выпустили в район Японского моря, она вышла из-под контроля и преодолела лишь часть намеченной траектории — около 60 км.

10 апреля стало известно о прибытии в Южную Корею представителя Китая. Посланник Пекина намерен обсудить в Сеуле все более активные шаги КНДР по развитию своей ядерной программы.

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