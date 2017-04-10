Новосибирск, 10 апреля, 2017, 09:51 — ИА Регнум.

Исследователи выяснили, что жители Сибирского федерального округа путешествуют меньше, чем жители других регионов России. К такому выводу заведующая кафедрой общей социологии экономического факультета Новосибирского госуниверситета, кандидат социологических наук Татьяна Черкашина пришла, анализируя информацию Росстата. Как рассказали ИА REGNUM в НГУ, Черкашина определила уровень туристической мобильности в разных регионах страны и выявила факторы, которые на нее влияют, основываясь на данные органа статистики.

Nsu.ru Карта туристической мобильности за 2014 год

Согласно исследованию, больше всего путешествуют жители Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного округов, а меньше всего — жители Сибири и Крыма.

Социолог, анализируя комплексное наблюдение условия жизни населения (КОУЖ) 2011 и 2014 годов, сфокусировалась на туристической мобильности как на самой «добровольной» форме перемещения, которая зависит от выбора, установок и финансов индивидуума.

По данным КОУЖ, в 2014 г. 23,7% россиян старше 15 лет совершали в течение года туристические поездки, продолжительностью не менее недели. Еще 12,8% ездили на отдых в течение трех предыдущих лет, а 47,8% ответили, что никогда не были в досуговых поездках. По сравнению с этими данными, в 2011 г. уровень туристической мобильности был ниже: совершали поездки в течение 12 месяцев перед опросом 18,7%, в 2007—2010 гг. — 11,0%. Доля тех, кто никогда не был в туристических и экскурсионных поездках, среди респондентов 2011 г. — 51,0%, еще 6,3% затруднились ответить на вопрос.

Сравнив данные КОУЖ за 2011 и 2014 годы, социолог пришла к выводу, что население всех федеральных округов стало мобильнее, но в разной степени. Так, если уровень туристической мобильности жителей Сибирского и Южного федеральных округов увеличился на один — два процентных пункта, то в большинстве остальных округов он вырос на пять — шесть пунктов. Максимальный рост доли россиян, совершавших туристические и экскурсионные поездки, произошел в Северо-Кавказском федеральном округе: с 7,9% до 20,2%. Наивысший уровень туристической мобильности наблюдается среди населения столичных округов и Дальнего Востока.

По мнению Татьяны Черкашиной на пространственную мобильность населения влияют несколько факторов: возраст, состояние здоровья, экономические ресурсы и транспортная инфраструктура.

При этом, в старших возрастных группах число тех, кто выезжает за пределы территории постоянного проживания, сокращается, а наибольшее число мобильных граждан — среди людей до 49 лет.

Что касается экономических ресурсов, то более 50% людей из семей с доходом выше 75 тысяч рублей в месяц в течение года перед опросом выезжали с экскурсионными и туристическими целями за пределы своего населенного пункта. Среди россиян, чей совокупный семейный доход не превышал 15 тысяч рублей в месяц, мобильным были не более 10%. По данным новосибирского социолога, среди владельцев автомобилей доля мобильных выше: максимальна она среди тех, в чьих семьях либо два автомобиля, либо один относительно новый автомобиль (37−38%). Среди жителей России, не имеющих автомобиля, в туристических поездках в течение года были 16,6%, среди владельцев относительно старого автомобиля — 23,2%.

При этом дифференциация пространственной мобильности зависит не только от уровня жизни населения, но и от состояния транспортной инфраструктуры, плотность которой в европейской части страны значительно выше, нежели в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Если сравнивать различия в уровне средних доходов населения федеральных округов, они лишь отчасти совпадут с уровнем пространственной мобильности. Так в Сибирском, Южном и Приволжском федеральных округах среднедушевые доходы составляют 80−85% от общероссийской величины, но мобильность сибиряков сдерживается как ограниченной транспортной инфраструктурой, так и срединным географическим положением. При слабой наземной транспортной инфраструктуре Дальний Восток — третий макрорегион страны по уровню туристической мобильности населения, что отчасти является эффектом программы субсидирования авиационных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении», — говорится в исследовании.

Один из выводов исследования заключается в том, что из составляющих доступа к туристической мобильности ключевой сейчас является экономическая. Зависимость от экономических ресурсов проявляется в ограниченной мобильности низкодоходных семей и в большей туристической подвижности автовладельцев. Исследователь отмечает, что фактором, смягчающим влияние экономических ресурсов, может стать «сетевая компетентность» — умение включаться, использовать и поддерживать коммуникацию в социальных сетях с ранее незнакомыми людьми.