Пхеньян, 10 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В посольстве России в КНДР увековечили память российского посла Андрея Карлова, убитого в Турции 19 декабря 2016 года, там установлена мемориальная доска с барельефом, сообщает RT.

(сс) Fatih Aktaş — Anadolu Agency Импровизированный мемориал в честь трагической гибели посола России в республике Турция Андрею Геннадьевичу Карлову

Торжественная церемония с участием посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры прошла в Пхеньяне 10 апреля.

Табличка с надписью «Здесь служил Родине Герой России Андрей Карлов» появилась на фасаде здания посольства. В ходе церемонии духовым оркестром Корейской народной армии были исполнены гимны России и КНДР.

Мацегора поблагодарил мастеров корейского творческого объединения «Мансудэ», которые изготовили по инициативе посольства РФ памятную доску с барельефом. Гибель Карлова буквально потрясла Россию, напомнил дипломат.

Напомним, Карлов с 2001 по 2006 год был чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР, где внес большой вклад в развитие отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре в ходе церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства.

Убийцей Карлова стал бывший турецкий полицейский, 22-летний Мевлют Алтынташ. Прибывшая на место убийства полиция ликвидировала Алтынташа. Позже стало известно, что турецкие правоохранительные органы арестовали в Анкаре гражданку России, которая была связана с Алтынташем.