Москва, 10 апреля, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Устройство российского общества справедливым считают 23% граждан РФ (среди состоятельных — 30−31%). Это вдвое больше, чем в 2011 году (12%). Уверенных в несправедливости общественного устройства значительно больше: 61% (среди бедных — 72%), и эта доля за шесть лет не изменилась. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение (ФОМ).

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Несправедливость чаще всего проявляется в социальном неравенстве, несправедливом распределении доходов, в низком уровне жизни людей, в коррупции, воровстве и безнаказанности коррупционеров.

47% опрошенных говорят, что в России есть категории людей, которым государство, по справедливости, должно помогать, но не помогает — это пенсионеры, инвалиды, больные, малоимущие и многодетные семьи.

Между тем, с 2011 года люди стали значительно чаще высказывать мнение, что российское общество устроено справедливее западного: его придерживаются 42% — против 26% считающих, что на Западе справедливости больше (в 2011 г. соотношение было 16% к 47%).

18% граждан полагают, что российские власти могут и хотят сделать общество более справедливым, 39% — что они могут, но не хотят этого делать.

Еще 21% уверены: власти хотят, но не могут добиться большей справедливости. 13% уверены: они и не могут, и не хотят ее добиваться.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 19 марта 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, недовольство граждан РФ положением дел в своем регионе растет. Так, в октябре 2016 году негативную оценку давали 52% опрошенных. В апреле 2017 года доля недовольных выросла до 55%. При этом жалобы остаются прежними — рост цен на товары и услуги, высокие цены на услуги ЖКХ (48%)и низкие зарплаты.

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