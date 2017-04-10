Донецк, 10 апреля, 2017, 09:19 — ИА Регнум.



(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

За прошедшие сутки украинские войска четыре раза нарушили режим тишины в ЛНР и 43 раза — в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили четыре раза режим тишины. Украинская армия обстреляла села Калиновка, Калиново, Нижнее Лозовое, пгт Донецкий.

Обстрелы велись минами калибра 82 мм, зенитными установками ЗУ-23−2, из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 43 раза. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

По данным другой стороны, два украинских силовика получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 44 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Красногоровки, Водяного, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Широкино, Лебединского, Новогнатовки, Новомихайловки, Новогригорьевки, Талаковки, Чермалика.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Песков, шахты Бутовка, Троицкого, Зайцево, Новозвановки, Верхнеторецкого, Крымского, Станицы Луганской, Новоштоковки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так называемая антитеррористическая операция против собственного населения была объявлена Киевом после референдумов о самоопределении, проведенных в 2014 году на востоке страны и в Крыму.

На референдумах большинство опрошенных поддержали идею о самоопределении полуострова и республик. В результате, Крым присоединился к России, а Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о своей независимости.

В 2017 году военный конфликт обострился. Киев усилил свои войска, подтянул большое количество военной техники к линии фронта. Активизировались диверсанты на территории республик, участились обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ.