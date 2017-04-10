Эрдоган: Я — единственный гарант безопасности
Стамбул, Турция, 10 апреля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. 9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед народом на большой сцене в стамбульском районе Йеникап.
За неделю до проведения референдума, по результатам которого смогут значительно расшириться полномочия президента, Эрдоган публично объявляет себя «гарантом безопасности», сообщает Der Kurier.
Политик снова обратился с критикой в адрес европейских политиков, ссылаясь на то, что они не уважают права человека.
«Хотите, чтобы мы предоставили урок цивилизации Европе? — задавал вопрос толпе Эрдоган, — хотите, чтобы мы предоставили Европе урок по правам человека? Так давайте им покажем».
Из толпы слышались крики ликования и радости и постоянный ответ «evet», что значит «да». Президент ссылался на то, что результаты референдума будут тем самым «уроком» для европейцев.
Местные журналисты брали интервью у пришедших поддержать Эрдогана. «Нам не нужна Европа, там не приняли ислам и нагнали собак на наших людей», — отметил один из чиновников, имея в виду запреты Нидерландов на публичные выступления турецких политиков.
По словам оппонентов Эрдогана, президент в своей речи «собрал весь репертуар»: критика Европы, оппозиции, террора и т. д.
«Я являюсь единственным гарантом безопасности и стабильности, поэтому нам нужна новая конституция», — заявлял Эрдоган.