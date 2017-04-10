Стамбул, Турция, 10 апреля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. 9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед народом на большой сцене в стамбульском районе Йеникап.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

За неделю до проведения референдума, по результатам которого смогут значительно расшириться полномочия президента, Эрдоган публично объявляет себя «гарантом безопасности», сообщает Der Kurier.

Политик снова обратился с критикой в адрес европейских политиков, ссылаясь на то, что они не уважают права человека.

«Хотите, чтобы мы предоставили урок цивилизации Европе? — задавал вопрос толпе Эрдоган, — хотите, чтобы мы предоставили Европе урок по правам человека? Так давайте им покажем».

Из толпы слышались крики ликования и радости и постоянный ответ «evet», что значит «да». Президент ссылался на то, что результаты референдума будут тем самым «уроком» для европейцев.

Местные журналисты брали интервью у пришедших поддержать Эрдогана. «Нам не нужна Европа, там не приняли ислам и нагнали собак на наших людей», — отметил один из чиновников, имея в виду запреты Нидерландов на публичные выступления турецких политиков.

По словам оппонентов Эрдогана, президент в своей речи «собрал весь репертуар»: критика Европы, оппозиции, террора и т. д.

«Я являюсь единственным гарантом безопасности и стабильности, поэтому нам нужна новая конституция», — заявлял Эрдоган.