Москва, 10 апреля, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Правила дорожного движения в России могут быть скорректированы в части кругового движения — водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг, пишет «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Соответствующее поручение проработать изменения законодательства было дано МВД и Минтрансу вице-премьером РФ Игорем Шуваловым по итогам совещания в правительстве по безопасности дорожного движения.

Кроме того, могут быть введены «зоны успокоенного движения» в городах, где скорость автомобилей не должна составлять более 20 км/ч, а пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте без разметки.

Такие зоны уже есть, например, в Москве на Большой Дмитровке, теперь это хотят закрепить законодательно.

Предложения, связанные с изменением ПДД, должны быть проработаны в течение месяца. Что касается кругового движения, то в настоящее время действует принцип помехи справа — водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает, если не установлен знак «Уступи дорогу» для кого-либо из участников движения.

По итогам проработки поручения в ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет. Такая практика действует практически во всех странах мира, сказал изданию представитель Шувалова.

Нередко причиной аварий становится то, что в голове у водителей путаница — большинство уверено, что на круге у них преимущество.