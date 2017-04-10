Вашингтон, 10 апреля, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Власти Китая готовы пойти на уступки США, чтобы избежать торговой войны между странами. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на официальные лица, участвовавшие в переговорах сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

По данным источников издания, официальный Пекин в ближайшее время готов снять запрет на поставку говядины в страну, а также закупать больше сельскохозяйственной продукции для снижения напряженности торгового баланса.

Кроме того, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встретившиеся на прошлой неделе в США, приняли решение о необходимости ускорить переговоры по торговле для получения результатов уже в течение 100 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6 — 7 апреля 2017 г. Политик провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Беседа двух лидеров проходила в резиденции «Мар-а-Лаго» во Флориде в закрытом режиме.

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