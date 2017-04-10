Киев, 10 апреля, 2017, 08:51 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Украинцев становится на миллион меньше каждые 4−5 лет, заявил доктор экономических наук Андрей Ревенко, передает «Зеркало недели».

Специалист при расчетах сослался на результаты исследований народонаселения Департамента ООН и украинских демографов.

По словам эксперта, при наихудшем варианте развития событий, количество населения на Украине к 2050 году может сократиться до 30−32 млн человек.

Ревенко отметил, что средняя продолжительность жизни на Украине составляет 71,1 года, причем для женщин эта цифра равна 76 годам, для мужчин — 69,6 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 25 лет с момента распада Советского Союза демографическая ситуация на Украине значительно ухудшилась.

Максимальное число населения на Украине было в 1993 году и составило 52,2 млн человек. После этого количество жителей Украины постепенно снижалось.

Согласно данным государственной службы статистики Украины, с 2000 года по 2016 год население страны уменьшилось на 10 млн и к 1 июлю 2016 года составило 42,7 млн человек. Данные приведены без учета жителей Крыма, ДНР и ЛНР.

Некоторые эксперты оценивают демографическое состояние Украины еще более мрачно. Согласно их оценкам, к середине 2016 года, с учетом вынужденно перемещенных лиц и реальных потерь в военном конфликте на востоке страны, количество населения на Украине составило не более 36 млн человек.

Для справки: после Великой Отечественной войны на Украине осталось около 36,5 млн жителей.