Москва, 10 апреля, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Банк России c 10 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ АО «Росэнергобанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что «Росэнергобанк» оказался неспособным исполнять свои обязательства перед кредиторами.

Кроме того, банк недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов.

Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Проблемы «Росэнергобанк» возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов «Росэнергобанк» занимал 92 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года Центробанк РФ отозвал лицензии у 13 банков. В 2016 году лишились лицензии 88 российских банков.

Напомним, ранее Эльвира Набиуллина обещала, что ЦБ продолжит ужесточать надзор в банковском секторе.

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